Paris Adli Mahkemesi’nin kararına göre şirket, “2050’ye kadar karbon nötr olma hedefi” ve “enerji dönüşümünde öncü rol üstlendiği” yönündeki açıklamalarıyla tüketicileri yanılttı.

Mahkeme, bu ifadelerin “yeşil aklama” (greenwashing) kapsamında değerlendirildiğini belirterek, TotalEnergies’in söz konusu açıklamaları yayından kaldırmasına ve karar metnini internet sitesinde yayımlamasına karar verdi.

Şirket ayrıca, davayı açan çevre örgütlerine tazminat olarak her birine 8 bin avro, mahkeme masrafları içinse 15 bin avro ödeyecek.

Belçika merkezli çevre örgütü ClientEarth, bu kararın dünya çapında bir petrol şirketinin “yeşil aklama” suçlamasıyla mahkum edildiği ilk örnek olduğunu duyurdu.

Dava, 2022 yılında Greenpeace France, Les Amis de la Terre France ve Notre Affaire à Tous adlı çevre örgütlerinin TotalEnergies’in sosyal medya, web sitesi ve basındaki “çevre dostu imaj” kampanyalarına ilişkin yaptığı şikayet üzerine açılmıştı.