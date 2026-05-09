Son Mühür - Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede Göztepe’ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Abena’nın kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Jeferson’dan geldi. Gaziantep FK’nın 56. dakikada Bayo ile VAR incelemesinin ardından bulduğu gol ise puan almaya yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Göztepe, 55 puanla son haftaya beşinci sırada girerken en yakın takipçisi Başakşehir’in 1 puan önünde yer aldı. Gaziantep FK ise haftayı 37 puanda tamamladı.

Maçtan önemli dakikalar ve goller

İzmir'de oynanan müsabakanın henüz 2. dakikasında ev sahibi Göztepe gole çok yaklaştı; Antunes’in sol çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği sert serbest vuruşta, kaleci Burak topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 4. dakikada aradığı golü buldu. Jeferson’un sağ kanattan kale ağzına kavisli gönderdiği topa müdahale etmek isteyen savunma oyuncusu Abena, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderince skor 1-0’a geldi. 28. dakikada konuk ekip Gaziantep FK beraberlik için yüklendi; Kozlowski’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya çarparak kornere gitti. Mücadelenin 33. dakikasında ise Maxim’in doğrudan kaleye yönelen kavisli korner atışını kaleci Lis, büyük bir refleksle tam çizgi üzerinde çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı

İkinci yarıya da hızlı başlayan Göztepe, 53. dakikada Juan ile tehlike yarattı; bu oyuncunun şutu defanstan dönerken, dönen topu tamamlamak isteyen Arda Okan’ın vuruşu çerçeveyi bulmadı. Dakikalar 56. dakikayı gösterdiğinde sahneye çıkan Bayo, Rodrigues’in sol kanattan yaptığı ortaya şık bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi. Hakem Batuhan Kolak önce ofsayt bayrağına uysa da, VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı ve durum 1-1 oldu.

Göztepe 80'de güldü

67. dakikada Gaziantepli Camara’nın sol çaprazdan gönderdiği füze, kaleci Lis’in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı. 77. dakikada Miroshi’nin milimetrik ara pasıyla savunma arkasına sarkan Juan’ın vuruşunda, kaleci Burak gole izin vermedi. Maçın sonucunu belirleyen hamle ise 80. dakikada geldi; Antunes’in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışına ceza sahası içinde çok iyi yükselen Jeferson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve Göztepe’nin 2-1’lik galibiyetini ilan etti.