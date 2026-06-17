Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi dikkat çekti. Çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının yeri değiştirilirken, İzmir'de de yapılan çok sayıda değişiklik göze çarptı.

Kaymakam ve Vali Yardımcısı atamaları şu şekilde:

- Balıkesir Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İzmir Dikili Kaymakamlığı'na atandı.

- Balıkesir Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İzmir Bergama Kaymakamlığı'na atandı.

- İzmir Tire Kaymakamı Vural Karagül, Muğla Milas Kaymakamlığı'na atandı.

- Muğla Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, İzmir Tire Kaymakamlığı'na atandı.

- Balıkesir Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İzmir Bayraklı Kaymakamlığı'na atandı.

- İzmir Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Sakarya Adapazarı Kaymakamlığı'na atandı.

- İzmir Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Antalya Aksu Kaymakamlığı'na atandı.

- Kars Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı'na atandı.

- Van Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İzmir Menderes Kaymakamlığı'na atandı.

- İzmir Kiraz Kaymakamı Murat Karahan, Kütahya Dumlupınar Kaymakamlığı'na atandı.

- İzmir Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, İzmir Vali Yardımcılığı'na atandı.

- İzmir Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Sinop Vali Yardımcılığı'na atandı.

- İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Muğla Vali Yardımcılığı'na atandı.