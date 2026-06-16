Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sanathane’de gerçekleştirilen Kültürel Miras Söyleşisi’nde turizm sektörünün temsilcileriyle buluşarak İzmir’in turizm potansiyeli ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Turizmin geleceği üzerinde duruldu!

Konak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe SKAL International Türkiye Başkanı Emre Gezgin ile İzmir SKAL Kulübü Başkanı ve İzmir Palas Oteli Genel Müdürü Aydın Tokbaş katılım gösterdi. Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katılım sağladığı söyleşide, İzmir’in sahip olduğu tarihi, kültürel ve turistik değerlerin daha etkin şekilde değerlendirilmesi konusu üzerinde duruldu.

Başkan Mutlu’dan teşekkür!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, söyleşinin olumlu geçtiğini ifade ederek etkinliğe katkı sunan konuklara ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Mutlu, İzmir’in turizm potansiyelini daha ileri bir noktaya ulaştırmak için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.