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Saygılı, "Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa Alcı'yı il başkanlığımızda ağırladık. Köklü medeniyetimizin ilim anlayışını geleceğe taşıyacak çalışmalar, gençlerimizin eğitim hayatı ve şehrimizin akademik birikimine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla Sayın Rektörümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaret sonrasında paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı'ya nazik ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eğitim alanında gerçekleştirilebilecek çalışmaların öneminin altını çizerek, üniversitelerin bilgi üretme kapasitesinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda ana yerleşkesi Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı'yı Bayraklı'da bulunan il başkanlığında ağırladıklarını açıkladı. Düzenlenen görüşmede, köklü medeniyetin ilim anlayışını geleceğe aktaracak çalışmalar, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlayacak projeler ve İzmir'in akademik birikimini artıracak başlıklar üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

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