SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Farklı uygulamalarda unuttuğunuz paralar ya da vefat eden yakınlarınızın dijital cüzdanlarındaki bakiyeler artık gizli kalmayacak. Finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla karmaşık hale gelen dijital hesap takibi, TCMB ve e-Devlet iş birliğiyle tek tıkla çözüme kavuştu. Vatandaşlar artık adlarına kayıtlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir panel üzerinden anlık olarak sorgulayabiliyor.

Tek Ekrandan Şeffaf Takip

Özellikle finansal teknolojilerin (FinTek) gelişimiyle birlikte kullanıcılar, alışverişten para transferine kadar pek çok farklı uygulama üzerinden elektronik para hesabı açıyordu. Ancak farklı platformlara tek tek giriş yapma zorunluluğu, hem zaman kaybına hem de bazı hesaplardaki bakiye varlıklarının unutulmasına yol açıyordu. TCMB’nin ilgili finansal kurumlarla yürüttüğü entegrasyon çalışmaları sonucunda hayata geçen hizmet, tüm bu platformları e-Devlet çatısı altında topladı. Artık kullanıcılar, aktif veya pasif durumdaki tüm dijital hesaplarını saniyeler içinde sorgulayabiliyor.

Mirasçılar İçin Unutulan Varlıklara Kolay Erişim

Uygulamanın en dikkat çekici detaylarından biri ise yasal mirasçıları ilgilendiren boyutu oldu. Sistem sadece mevcut hesap sahiplerini değil, vefat eden vatandaşların varislerini de kapsıyor. Yasal mirasçılar, vefat eden yakınlarının elektronik para kuruluşlarında ve dijital cüzdanlarında kalan bakiyelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu adımla birlikte, vefat sonrası işlemler sırasında gözden kaçan veya varislerin haberdar olmadığı dijital cüzdan varlıklarının tespiti son derece pratik bir hale geldi.

Adım Adım Hesap Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vatandaşların adlarına açılmış tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını kontrol etmesi için izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

Adım Yapılacak İşlem

1. Giriş : e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın.

2. Aratın: Arama çubuğuna "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği

Sorgulama" ifadesini yazın.

3. Listeleyin : Açılan panelde adınıza tescil edilmiş tüm aktif/pasif hesapları ve bakiye

durumlarını inceleyin.

Finansal şeffaflığı artıran ve unutulan varlıkların ekonomiye veya hak sahiplerine kazandırılmasını sağlayan bu yeni hizmet, e-Devlet Kapısı üzerinden tüm vatandaşların kullanımına açık durumda.