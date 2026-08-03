SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İçişleri Bakanlığı, sanal dünyada suç işleyen örgütler ve bireysel şüphelilere karşı yürütülen kararlı mücadelenin yeni bilançosunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik incelemeler ve dijital takipler sonucunda dev bir operasyona imza atıldı. Son 5 gün içerisinde 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, dolandırıcılıktan yasa dışı bahse kadar pek çok suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 185 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 93’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, siber polisin sanal suç ağlarına yönelik operasyonlarının kesintisiz süreceği vurgulandı.

Eş Zamanlı Baskın



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takipler meyvesini verdi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, siber suç örgütlerine darbe vurmak amacıyla 15 ilde son 5 günde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 185 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonun Bilançosu Netleşti

Dijital deliller ve siber incelemeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmaya başladı. Yapılan açıklamada 93 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 55 Şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki ve adliyedeki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Hedefte 4 Kritik Suç Başlığı Var

Siber polisin uzun süredir radarında olan şüphelilere yönelik operasyonların merkezinde, 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Yasa Dışı Bahis', 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği've 'Taciz', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' yer alıyor.

Sanal Dünyada da Göz Açtırılmayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı takibi ve teknik analizleri sayesinde siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Operasyonu başarıyla yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Siber Polis ekiplerine teşekkür edilirken, dijital alanda vatandaşların huzurunu kaçıran odaklara karşı operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.