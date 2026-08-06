Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, yaz boyunca parklarda ve açık alanlarda sürdürdüğü ücretsiz zumba ile pilates buluşmalarını Buca Arena Stadı’na taşıdı. Yeşil sahaya matını seren yüzlerce kadın, ilk derste yüksek bir tempo yakaladı. Adres değişti, heyecan azalmadı.

Prosedür yok, kayıt şartı aranmıyor

Haftanın iki gününe yayılan antrenman takvimi netleşti. Dersler her hafta salı ve perşembe akşamları saat 19.30 ile 20.30 arasında yapılacak. Katılım sağlamak isteyenlerin tek yapması gereken şey ise oldukça basit: Matını kapıp doğrudan stada gelmek. Herhangi bir ön kayıt formu, üyelik şartı veya kayıt ücreti bulunmuyor.

"Sadece matınızı alın ve gelin"

Çalışmaların başladığı ilk gün sahada kadınlarla bir araya gelen Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, mahalle dayanışmasına dikkat çekti. Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını belirten Benzer, stadın kapılarının tüm Bucalı kadınlara açık olduğunu vurguladı.

Başkan Vekili Benzer, "Yaz boyunca yakaladığımız o canlı atmosferi şimdi Arena Stadı’mızın geniş ve güvenli zeminine taşıdık. Amacımız kadınların günün yorgunluğunu geride bırakacağı, sosyalleşebileceği alanlar yaratmak. Hiçbir formalite yok. Matını alan her hemşehrimizi bu enerjiye ortak olmaya bekliyoruz" sözleriyle çağrıda bulundu.

Günün stresi sahada kalacak

Günün batımıyla birlikte başlayan seanslarda hem kondisyon artırıcı zumba figürleri hem de esnekliği odak noktasına alan pilates hareketleri bir arada uygulanıyor. Kadınlar bir yandan form tutarken diğer yandan kent yaşamının getirdiği zihinsel yorgunluğu yeşil sahada bırakıyor.

Buca Arena Stadı, sezon boyunca her salı ve perşembe akşamı bu spor ritmine ev sahipliği yapmaya devam edecek.