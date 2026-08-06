Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane'de bulunan tarihi Cihan Palas Oteli'ni (Emniyet Oteli) restore ederek yeniden kullanıma açmak için proje başlattı. Uzun yıllardır atıl durumda kalan tarihi yapı, belediye iştiraki Egeşehir AŞ tarafından yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılacak.

Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü Buğra Güngör, restorasyon projesinin ayrıntılarını paylaştı. Birinci etapta binanın mevcut durumunun tespit edildiğini belirten Güngör; Koruma Kurulu, Müze Müdürlüğü ve sanat tarihçileri ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Proje çizimlerinin ve yasal izin süreçlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ardından doğrudan uygulama aşamasına geçilecek.

Adını çelik kasalarından alıyor

Sanat tarihi araştırmalarına göre 1900'lü yılların başında inşa edilen bina, özgün yapım teknikleri ve mimarisiyle öne çıkıyor. Yapı, duvar ve tavan resimlerine sahip olması bakımından İzmir'deki tarihi oteller arasında tek örnek konumunda.

Binanın halk arasında "Emniyet Oteli" olarak bilinmesinin nedeni ise geçmişte sunduğu güvenlik imkânları. Dönemin tüccarları ve konukları, otelde bulunan dayanıklı kasalar sayesinde değerli eşyalarını emniyetle saklayabildiği için yapı zamanla bu isimle anılmaya başladı.

Kamusal alan olarak hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın takibinde yürütülen proje tamamlandığında, bina ticari bir işletme yerine halkın doğrudan yararlanabileceği nitelikli bir kamusal yaşam alanına dönüştürülecek. Böylece hem Basmane bölgesinin sosyal dokusuna katkı sağlanacak hem de tarihi miras korunacak.

