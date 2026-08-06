Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk altı ayına ait altyapı tablosunu açıkladı.

Şehrin 30 ilçesini kapsayan geniş çaplı yatırım adımında; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ayrıştırma ve çevre projeleri için toplam 4,6 milyar liralık bütçe kullanıldı.

Yapılan saha faaliyetleriyle kentin süregelen altyapı sorunlarına çözüm üretilmesi ve kuraklık riskine karşı su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Sel ve taşkın riskine karşı hatlar ayrılıyor

Yılın ilk yarısında kent genelinde 201 kilometrelik yeni altyapı hattı yapılırken, 675 kilometrelik kanalizasyon hattında bakım ve yenileme yapıldı.

Yağışlı dönemlerde meydana gelen su baskınlarının önüne geçmek için yürütülen yağmur suyu ayrıştırma projelerinde ise önemli bir ilerleme sağlandı.

Dünya Bankası finansmanıyla sağlanan 3 milyar liralık TEFWER projesi doğrultusunda Konak, Bayraklı ve Karabağlar’da inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor. Projenin sonraki bölümünde Bornova ve Buca da kapsama alınacak.

Kuzey aksında dev projeler hız kazandı

İZSU’nun yatırım programında kuzey ilçeleri ön plana çıktı. Aliağa’da kanalizasyon, içme suyu, atık su terfi merkezleri ve taşkın önleme çalışmalarını kapsayan 2 milyar liralık bütçeyle Yeni Şakran İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı.

Dikili’de yapımı devam eden bir diğer ileri biyolojik arıtma tesisiyle de bölgedeki evsel atıkların Bakırçay Havzası ve Ege Denizi’ne zarar vermeden arıtılması hedefleniyor.

Halkapınar’da kapasite artırıldı

Kuraklıkla mücadele amacıyla su arzını güvenli hale getirmek adına 40 yeni sondaj kuyusu açıldı. Merkez su kaynaklarından Halkapınar’daki tesislerde yapılan kapasite artırımıyla kente verilen su miktarı saniyede 1200 litreden 1500 litreye çıkartıldı.

Bayraklı ve Kiraz başta olmak üzere birçok ilçede kullanım ömrünü tamamlayan şebekeler yüksek dayanımlı düktil font borularla yenilenerek su kayıp-kaçak oranları düşürüldü. Çiğli Balatçık’ta ise 350 milyon liralık bütçeyle yağmur suyu hatları birbirinden ayrıldı.

Körfez ve derelerde dip temizliği sürüyor

Körfez’in doğal dengesini korumak ve koku sorununu gidermek için yapılan dip tarama ve dere temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yılın ilk altı ayında 342 kilometrelik dere hattı temizlenirken Meles, Arap ve Bostanlı dereleri ile Manda Çayı’ndan binlerce ton çamur çıkarıldı.