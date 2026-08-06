Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında hizmet veren çocuk merkezlerinde başlattığı Yaz Okulu programı ile yüzlerce çocuğa eğlenceli ve öğretici bir tatil fırsatı sunuyor.

Bayraklı, Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Konak’taki merkezlerde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında yapılan ücretsiz etkinlikler, 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

6-14 yaş grubuna yönelik program doğrultusunda çocuklar yeni beceriler kazanırken, ebeveynler de düzenlenen bilgilendirici seminerlerden faydalanıyor.

Atölye eğitimlerinden müze gezilerine...

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında yürütülen çalışmalarda; STEM, robotik kodlama, 3D tasarım, yabancı dil, matematik, yaratıcı drama, müzik, seramik, futbol ve masa tenisi gibi çok sayıda branşta atölyeler düzenleniyor.

Eğitimlerin dışında çocukların kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıması için kapsamlı gezi programları da uygulanıyor.

Çocuklar yaz boyunca Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Efes Antik Kenti, Yeşilova Höyüğü, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve kentin önde gelen müzelerini ziyaret etme şansı buluyor.

"Yaz Okulu olmasaydı yaz tatilini evde sıkılarak geçirirdim"

Yaz Okulu’na giden 8 yaşındaki Beren Bakan, programdan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Zeka oyunları, resim, piyano, İngilizce, Almanca gibi kurslara gidiyorum.

Buraya severek geliyorum, eğleniyorum. Yaz Okulu olmasaydı yaz tatilini evde sıkılarak geçirirdim ama buraya gelince her şey değişti" diye konuştu.

"Çocuğum vakit geçirirken biz de ebeveyn olarak bilinçleniyoruz"

Kızının faydalandığı eğitim hakkında konuşan anne Müge Bakan ise, "Burası bizim için çok iyi oldu. Yaz boyunca çocuklara vakit geçirmeleri için aktivite bulamayacaktık. Bütün günümüz burada geçiyor. Bütün faaliyetlere katılıyor.

Dersleri için de tekrar yapmış oluyor. Biz de aileler olarak seminerlere katılıyoruz, resim kursuna geliyoruz. Seminerlerde çocuklara yaklaşım nasıl olmalı gibi konuları öğreniyoruz. Çocuğum vakit geçirirken biz de ebeveyn olarak bilinçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yarışmada da iyi bir derece elde ederek 85 takım arasında 8. olduk"

Atölye çalışmalarında bulunan 10 yaşındaki Kıvanç Elibol, takımıyla birlikte katıldığı Dünya Robot Olimpiyatları'nda önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Yaz tatilinde de eğitimlerini devam ettiren Elibol, başardıkları süreci, "Olimpiyatlarda Geleceğin Mucitleri kategorisinde yarıştık. Tasarımımızda ayakta kalan kültürel mirasları tanıtmaya çalıştık.

Robotik kodlama sürecinde takımlarımız seçildi. Yarışmaya hazırlanırken çok zorlu bir süreçten geçtik. Arkadaşlarımızla birbirimize destek olduk.

Yarışmada da iyi bir derece elde ederek 85 takım arasında 8. olduk. Bu bizim ilk yarışmamız olduğu için iyi bir sonuçtu." diyerek anlattı.

"Çocuklarım kurslardan sonra gelişim gösterdi"

İki çocuğunu da merkeze getiren Hacer Erce ise kursların çocukların gelişimine doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak,

"İki çocuğum yaz okuluna geliyor. Robotik kodlama, matematik, resim kurslarına gidiyorlar. Gayet memnunuz.

Çocuklarım kurslardan sonra gelişim gösterdi. Biz de seminerlere katılıyoruz. Çocuklar ders yaparken seminerlerin de bize faydası oluyor" dedi.

Kayıt ve iletişim bilgileri neler?

TEGV, ÇYDD, AÇEV, TÜBİTAK, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Pergel ve İnci Vakfı gibi kurumların ortaklığıyla desteklenen program hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, çocuk merkezlerine doğrudan başvurabilir veya ilgili telefon numaralarından yetkililere ulaşabilir.

Çocuk merkezleri ve iletişim hatları;

Cengizhan Çocuk Merkezi (Bayraklı): Cengizhan Mah. 1620/39 Sok. No: 23/B | Tel: 0232 293 87 11

Örnekköy Çocuk Merkezi (Karşıyaka): Zübeyde Hanım Mah. Başpehlivan Karaali Cad. No: 377 | Tel: 0232 293 94 61

Gümüşpala Çocuk Merkezi (Bayraklı): Gümüşpala Mah. 7037 Sok. No: 49/A | Tel: 0232 293 87 13

Uzundere Çocuk Merkezi (Karabağlar): Yaşar Kemal Mah. 6002 Sok. No: 10/1 | Tel: 0232 293 96 82

Limontepe Çocuk Merkezi (Karabağlar): Limontepe Mah. 9708 Sok. No: 3 | Tel: 0232 293 97 23

Gürçeşme Çocuk Merkezi (Buca): Laleli Mah. Menderes Cad. No: 426/4 | Tel: 0232 293 61 48

Buca Çocuk Merkezi (Buca): Aydoğdu Mah. 1263 Sok. Sosyal Yaşam Kampüsü No: 1/B | Tel: 0232 293 96 68

Yenişehir Çocuk Merkezi (Konak): Yenişehir Mah. 1138 Sok. No: 2 | Tel: 0232 293 96 89

Kadifekale Çocuk Merkezi (Konak): Aziziye Mah. 717 Sok. No: 106/A | Tel: 0232 293 96 69