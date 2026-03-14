Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı aşevinde yemek yiyen bir kişi, iddiaya göre kavurmanın içinden yabancı bir madde çıkması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikâyette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, söz konusu maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan yarış atı Smart Latch’e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi ve yemekten analiz için numune aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kavurmanın at etinden hazırlandığı anlaşılırken, etin kaynağının İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Mart’ta yayımladığı tağşiş listesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde pişirilen kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiğini açıkladı. Konu kamuoyuna yansıdıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ise aşevinde dağıtılan kavurmaya ilişkin et temininin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda koşup yarışı 7’nci sırada tamamlayan ve ardından pistlere çıkmayan Smart Latch’i, bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini açıkladı. Sakatlığın ardından atı hibe edebilecekleri güvenilir bir yer aradıklarını belirten Topçu, nakliyeci bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hayvanı Osmaniye’deki bir binicilik kulübüne ücretsiz olarak teslim ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini aramasıyla yaşananlardan haberdar olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Topçu’ya, “atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi” gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

Ona da ceza kesildi

DHA'ya açıklamalarda bulunan Suat Topçu, "Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum" dedi.

Topçu, at yarışı otoritesine çağrıda bulunarak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Gerek ben, gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım. Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini 'Bizim camiada böyle bir şey olamaz' diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk. Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK'nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İngiltere'de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar. Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir. Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım."