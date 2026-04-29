Son Mühür / Osman Günden - CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'ya bir ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı.

Son Mühür sordu, Özgür Özel cevapladı!

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer tarafından CHP lideri Özgür Özel'e bir soru yöneltildi. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, "Bu günkü görüşmenin ardından Anayasa'nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi açısından kamuoyuna vermek istediğiniz önemli bir mesaj var mı?" sorusunu yöneltti. CHP lideri Özgür Özel ise bu soruyu yanıtsız bırakmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Anayasa Mahkemesi ziyaretleri ya da yüksek yargı ziyaretleri hassas ziyaretler. Bu ziyareti bir nezaket, makama saygı, o makamdaki kişilere saygı, görevlerine duyulan saygı ve güven çerçevesinde yapıyoruz. Gündelik siyasetle bunları ilişkilendirmekten özellikle uzak duruyoruz." yanıtını verdi.