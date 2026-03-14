SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bornova’da bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşanan "kartlı ödeme reddi", tüketici hakları ve kayıt dışı ekonomi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hizmet bedelini yasal ödeme aracı olan banka kartıyla ödemek isteyen vatandaş, "sadece nakit" cevabıyla karşılaşınca ilgili yerlere şikayette bulundu.

"Sadece Nakit" Dayatmasına Video Kayıtlı Suç Duyurusu

Olay, 13 Mart 2026 tarihinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun yıkama hizmetinden yararlanmak isteyen İ.Ş., ödeme noktasına geldiğinde banka kartını kullanmak istedi. Ancak işletme personeli, yasal bir dayanak göstermeksizin "sadece nakit ödeme kabul ettiklerini" belirterek işlemi reddetti.

Mağdur vatandaş, hukuka aykırı bu uygulamayı anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alırken, eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulundu. Alınan video kayıtları ve resmi ihbar tutanakları, olayın hukuki sürece taşınması için delil dosyasına eklendi.

Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Mevzuatı Alarm Veriyor

Hukukçular ve tüketici dernekleri, POS cihazı bulundurma zorunluluğu olan ticari işletmelerin kartlı ödemeyi reddetmesinin ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor. Uzmanlara göre bu durum sadece bir "hizmetten kaçınma" değil, aynı zamanda şu riskleri barındırıyor:

-Vergi Usul Kanunu’na Aykırılık: Kartlı ödemenin reddedilmesi, gelirin kayıt dışı bırakılması ve mali şeffaflığın ihlali şüphesini doğuruyor.

-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: Tüketicinin seçme hakkının elinden alınması ve geçerli ödeme araçlarının reddedilmesi açık bir hak ihlalidir.

-Kamu Düzeni: İşletmelerin kendi kurallarını kanunların üzerinde tutması, ticari hayatın güvenliğini tehdit ediyor.

Bakanlık ve Denetim Birimleri Göreve Çağrıldı

İzmir’de tepkiye neden olan bu olay sonrası gözler Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çevrildi. İlgili işletme hakkında, 'En üst sınırdan idari para cezası uygulanması', 'Mali kayıtların müfettişler tarafından geriye dönük incelenmesi', 'Hizmetten kaçınan personel ve işletme yönetimi hakkında yasal işlem başlatılması' talep ediliyor. Benzer bir durumla karşılaşan vatandaşların, ödemeyi yapmaya hazır olduklarını kanıtlamaları (video veya şahit huzurunda) ve vakit kaybetmeden ilgili mercilere şikayette bulunmaları büyük önem taşıyor.