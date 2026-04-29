Son Mühür/ Beste Temel- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın kapısını çaldı. Genel merkezdeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Özel, hem emekçilerin bayramını kutladı hem de yerel yönetimlerdeki işçilerin durumuna dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.

1 Mayıs’ta rotalar farklı

Gönlünden geçenin üç konfederasyonun kol kola kutlama yapması olduğunu saklamadı Özel. Ancak bu yıl programlar çakışıyor. Türk-İş heyeti 1 Mayıs’ta Edirne’de olacak. Geçen yıl İstanbul’da yan yana olduklarını hatırlatan CHP lideri, "Cuma günü Edirne’de birlikte olamayacağımız için 1 Mayıs tebriğimizi bugünden iletmek istedik" dedi. Atalay şahsında tüm örgütlü işçilere selamlarını gönderdi.

"Az silkeleseler olacaktı..."

Açıklama sonrası mikrofonlar soru-cevap kısmına geçtiğinde ise gündem yerel yönetimlerdeki işçi düzenlemesiydi. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in düzenleme planı hakkındaki "Yerel yönetimlerde çalışan işçilere ilişkin, CHP'li belediyelerde emek standartlarını ortak bir model haline getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna Özel, samimi ve bir o kadar da iğneleyici bir yanıt verdi.

Aslında niyetlerinin olduğunu ama işlerin pek de istedikleri gibi gitmediğini şu sözlerle özetledi Özel:

"Planlıyoruz aslında. Yerel yönetimlerimizi biraz az silkeleseler dediğiniz bugüne kadar çoktan hayata geçmiş olurdu. Ama maalesef biraz fazla silkelendiğimiz için bu konuda ufak tefek aksamalar, gecikmeler yaşıyoruz." diyerek yanıt verdi.