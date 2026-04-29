İstanbul’da görülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasına ilişkin iddianameyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddianamenin bir örneği, Ankara’da devam eden “Kurultay Ceza Davası” dosyasına dahil edilmiş oldu. Talebin, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı ifade edildi.

İddianame talebi!

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiler çerçevesinde, Ankara’da yürütülen dava çerçevesinde İstanbul’daki dosyaya ait iddianame mahkeme tarafından talep edildi. Bu talebin ardından, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin iddianamenin bir örneği Ankara’ya gönderildi ve dosyaya eklendi

Dosyaların birleştirilmesi tartışması büyüyor!

Kurultay davasının daha önce görülen duruşmalarında mahkeme tarafından dosyanın başka davalarla birleştirilmesi gündeme alınmıştı. Bu çerçevede, müzekkere yazılmasına karar verilmişti.

Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ankara’da süren ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları çerçevesinde açılan davanın, İBB dosyasıyla birleştirilmesine onay vermemişti.