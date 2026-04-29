Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş ise Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatında meydana gelen artış, hem zam beklentilerini artırdı hem de pompaya yansıyan fiyatları yukarı yönlü çekmiş oldu.

115 dolar bandını test etti!

Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları Nisan ayı içinde dalgalı bir seyir izlemeye devam etse de yeniden yükseliş eğilimine girmiş oldu. 29 Nisan itibarıyla ise brent petrol fiyatının yeniden yukarı yönlü hareket ettiği ve 115 dolar seviyesinin üzerine çıktığı dikkatlerden kaçmadı.

Zamlar pompada etkisini gösterdi!

Petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da hızlı şekilde etkiledi. Benzin grubuna litre başına 95 kuruş, motorin grubuna ise 2,28 TL zam uygulanmış oldu.

