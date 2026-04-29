Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında çok değerli açıklamalarda bulundu. "Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz." dediği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kut'ül-Amare Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak milli hafızamızda yerini almıştır.

Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır.

Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta. Çanakkale bizim kardeşliğimizin vücut bulduğu yer olmuştur. Aynı hakikat Kut'ül-Amare için de geçerli olmuştur."

"Türk Arap Kürt ayrımı yapmaksızın..."

"Coğrafyamızı kana bulamak isteyenler karşısında birbirimize kenetlenmeliyiz. Kökenlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bunlar bizleri ayrıştıran değil beşeri birliğimizi sağlayan müstesna değerlerdir.

Farklılıkları bir kenara bırakıp vahdeti kuşatmak zorundayız. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin dili ile konuşmak, barış mesajlarını güçlü şekilde vermek durumundayız. Biz bunun mücadelesini yürütüyoruz. Türkiye'nin Türk Arap Kürt ayrımı yapmaksızın bölgedeki halklarla buluşması, yeni paradigma oluşturması takdir edilecek, desteklenecek politikadır. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir.

Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize ve istikbalimize yapılacak bir ihanet olacaktır. Kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa bin yıldır aynı topraklarda yaşadığımız kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.

Bizim Çanakkale'de, Kutül Amare'de ve nice İslam beldesinde şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuş kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu için kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere eyvallah demeyeceğiz. Nifak sokmak isteyenlere biz zafer marşlarımızı kardeşlik türküleri ile coşku ile söylemeye devam edeceğiz.

"500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık"

"Aziz yol ve dava arkadaşlarım, partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümüne yaklaşırken ilk günkü aşkla milletimize hizmet ediyoruz. Yunus Emre'nin söylediği gibi vatandaşımızın gönlüne girmek için canla başla çalışıyoruz. Bir tek saniyemizi dahi boşa harcamamak için yoğun mücadelenin içindeyiz.

Cumartesi günü bu minvalde bir adım daha adım attık. 500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik.

10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. 7300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yapacağız.

İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik."

"Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız"

"Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur."

"23 yılda ulaştığı seviye budur"

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte gerçekleştirdiği başarıların video klibinin izlenmesinin ardından Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"İşte AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın vizyonu budur. İşte Türkiye'nin son 23 yılda şehircilikte ulaştığı seviye budur. Hepsinden önemlisi, siyasette itibar işte böyle kazanılır, işte böyle korunur. Milletin gönlüne lafla, polemikle, tehditle, şantajla değil; işte böyle eserle, hizmetle, yatırımla, icraatla girilir. Milletimiz bize inansın, milletimiz bize güvensin. Biz bu güveni evvelallah boşa çıkarmadık, çıkarmayız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek; inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız.

Bizim siyasetimizde, şehircilikte olduğu gibi hayatın diğer kulvarlarında da 'çözümsüzlük çözümdür' anlayışına yer yoktur. 23 yıldır büyük küçük demeden milletimizin her türlü derdiyle ilgilendik, her sorununa çözüm yolları bulmaya çalıştık. Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye, siyaset odaklarının geriletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık, birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik."

"Ana muhalefet lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup..."

"Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını faş ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık.

Eleştirilere tahammül gösterdik. Yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik.

Bakınız, burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Biz hafta sonu İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı, belediye başkanları ile toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı; Türkiye'nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu."

"Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız?"

"Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler; bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüden önlerine gelene tehditler savuruyor.

Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler; ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız?

Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz."

"Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok"

Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler artık geride kaldı. Aykırı sesleri susturduğunuz günler artık bu ülkede geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, etik ilkelere riayet ederek yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzatmışsanız, adalete hesap vermeye alışacaksınız."