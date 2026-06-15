AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Kuşçular Köyü’nde üreticiler ve çiftçilerle buluştu. Enginar tarlalarına ziyaret gerçekleştiren Kasapoğlu, tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak çiftçilerin emeğine dikkat çekti.

“Hikayesine tanıklık ettik”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kasapoğlu, tarım emekçilerinin ülke için taşıdığı değere vurgu yaptı. Kuşçular Köyü’ndeki ziyaret esnasında üreticilerle sohbet gerçekleştiren Kasapoğlu, alın teriyle gerçekleştirilen üretim sürecinin önemine vurgu yaptı.

Kasapoğlu yapmış olduğu paylaşımda, “Toprağa emek veren her el, bu ülkenin geleceğine atılmış bir imzadır” dedi.

Çiftçilere teşekkür!

Enginar tarlalarında düzenlenen buluşmada üretimin zorluklarına ve çiftçilerin fedakârlığına vurgu yapan Kasapoğlu, sofralara ulaşan her ürünün arkasında büyük bir emek bulunduğunun altını çizdi.

Kasapoğlu yapmış olduğu açıklamada, üretimi bırakmayan ve toprağını işlemeye devam eden çiftçilere teşekkürlerini ileterek, “Üreten, toprağını terk etmeyen, ülkesine değer katan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.