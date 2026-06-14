İzmir’in en köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünün coşkusunu büyük bir kutlamayla yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geleneksel bir hal almış olan yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Konak'ta bulunan Güzelyalı Sahili’nde buluşarak unutulmaz bir gece ortaya çıkardı.

Kutlamalar için saat 19.25 itibarıyla sahilde toplanan binlerce Göztepeli taraftar, marşlar ve tezahüratlarla birlikte adeta bayram havası yarattı. Organizasyon süresince müzik yayınları, ışık şovları ve lazer gösterileriyle renkli görüntüler ortaya çıkmış oldu.

Gece kırmızıya boyandı!

Her yıl büyük ilgi gören geleneksel kutlamalarda en dikkat çeken noktalardan biri yine meşale gösterisi olarak dikkatleri çekti. Saatler 22.00'a geldiğinde Konak'taki Susuzdede Parkı’ndan atılan işaret fişeği eşliğinde taraftarlar aynı anda meşalelerini ateşledi.

Sahil boyu yükselen kırmızı ışıklar ve yoğun tezahüratlar, geceye damga vuran anlardan biri olarak dikkat çekti. Yaklaşık 15 dakika sonra başlayan havai fişek gösterisi ise kutlamalarda görsel şöleni de beraberinde getirdi.

Marşlar ve bestelerle kutlama şöleni!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, gece boyunca Göztepe marşlarını hep bir ağızdan haykırdı. Takımlarına olan bağlılıklarını sloganlar ve bestelerle haykıran taraftarlar, unutulmaz görüntüler yarattı.

2006 yılından beri geleneksel olarak gerçekleştirilen kuruluş yıl dönümü kutlamaları, bu yıl da yoğun katılımla düzenlenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.