Telegram'ın mağaza sayfası kaldırıldığı süre boyunca hata mesajı verdi ve yeni indirmeler durdu. Apple, incelemesi sırasında platform kurallarını ihlal eden bir içeriğe rastladığını duyurdu. Söz konusu içerik, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasaklı materyal kapsamında değerlendirildi.

Uygulamanın geri dönmesi için iki adımın tamamlanması istendi. İçeriğin silinmesi ve paylaşımı yapan hesabın kalıcı olarak engellenmesi şart koşuldu. Bu işlemlerin ardından mağaza sayfası yeniden açıldı.

Telegram neden App Store'dan çıkarıldı

Apple'ın açıklamasına göre inceleme sürecinde uygulamada yasaklı materyale rastlandı. Teknoloji şirketi, bu tür içeriklere yönelik kurallarının istisnasız uygulandığını belirtti. Kaldırma kararı da bu gerekçeyle alındı.

Geliştirici tarafı hızlı hareket etti. İçerik platformdan silindi, paylaşımı yapan kullanıcı ise kalıcı olarak engellendi. Bunun üzerine uygulama App Store listelerine geri alındı ve şirket sosyal medya hesabından geri dönüşü duyurdu.

Kesinti hangi kullanıcıları etkiledi?

Kaldırma işlemi yalnızca yeni indirmeleri kapsadı. Uygulamayı daha önce iPhone veya iPad'ine yükleyen kullanıcılar mesajlaşma hizmetini kesintisiz sürdürdü, hesaplarında bir değişiklik yaşanmadı.

Android tarafında ise herhangi bir sınırlama olmadı. Uygulama süreç boyunca Google Play üzerinden indirilebilir kaldı. Bu nedenle kesintinin etkisi Apple ekosistemiyle sınırlı kaldı.

Platformun içerik denetimine dair verileri

Telegram, Apple'ın bildirdiği paylaşımı yapan tek kullanıcının anında platformdan uzaklaştırıldığını savundu. Şirket ayrıca içerik denetimi konusunda düzenli çalışma yürüttüğünü aktardı.

Paylaşılan verilere göre 2026 yılı içinde çocuk istismarıyla bağlantılı bulunan 337 bin 900'den fazla grup ve kanal kapatıldı. 2025'te ise sivil toplum kuruluşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda 29 bin 640 grup ve kanal platformdan kaldırıldı.

Benzer bir olay 2018'de de yaşandı. Apple o dönem uygulamayı uygunsuz içerik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı, Telegram güvenlik önlemlerini artırdıktan sonra mağazaya geri döndü. Kurucu Pavel Durov'un moderasyon politikaları nedeniyle uluslararası soruşturmalarla karşı karşıya kaldığı dönemde gelen bu karar, mesajlaşma uygulamalarında denetim tartışmasını yeniden büyüttü.