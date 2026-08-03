Son Mühür- Urla Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısının bugün gerçekleşen ilk birleşimi mecliste yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle iptal edildi. Yaşanan krize, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye geçmek için CHP’den istifa eden 22 meclis üyesinden 16’sının meclis oturumuna katılmaması neden oldu. Aynı zamanda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da toplantıda yer almadı. Meclis toplantısını meclis başkanvekili Mesut Önen açtı. Toplantı salonunda sınırlı sayıda meclis üyesinin olması, meclisin açılması için yeterli olmadı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, CHP'de kalacağını açıklayan Ekin Akdağ ile AK Partili meclis üyeleri katılım göstererek kayıtlara geçen isimler oldu. Öne sürülenlere göre meclis oturumunun açılamamasının ve ertelenmesinin arkasında yatan temel neden, Yeni Parti'ye geçiş yapacak olan isimlerin üyelik işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması ve bu durumdan dolayı komisyon seçimlerinin doğrudan etkilenecek olmasıydı. Yaşanan idari aksaklıkların ardından, Urla Belediyesi'nin Meclisi sadece 3 dakika yapıldı, ancak meclis kayıtlara geçmedi. Meclis Başkanvekili ağustos ayı ilk birleşimini ileri bir tarih olarak 6 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planladı.

1 CHP'li üyenin grubu olacak mı?

CHP için verilen mutlak butlan kararın ardından parti içinde, atanan yönetim kabul edilmedi. Özgür Özel ile yol yürümek isteyen partililer CHP’den istifa ederek, Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçmek için üyeliğini sonlandırdı. Ancak son yerel seçimlerde CHP'den seçilerek Urla Belediye Meclis üyesi olan Ekin Akdağ, CHP üyeliğinden istifa etmedi. Urlalı meclis üyelerinin verdiği bilgiye göre ise 1 CHP'li meclis üyesi için grup açılamıyor.