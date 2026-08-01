Son Mühür / İzmir’de yaz sıcağında bir ilçe 10 saatlik su kesintisiyle mücadele etmeye hazırlanıyor. İzmir’in turistik ilçelerinden ve yarımadanın cennet köşelerinden Urla’da Gediz Elektrik’in bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahallede su kesintisi yaşanacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen kesintiyle ilgili İZSU tarafından duyuru yapıldı. Su kesintisi1 Ağustos 2026 Cumartesi günü yani bugün saat 09.00’da başlayacak.

Urla’da su kesintisi ne zaman bitecek?

Kesintinin sabah saat 09.00 civarı başlaması beklenirken, kesintinin 10 saat sürmesi bekleniyor. Urla’da su kesintisi, saat 19.00'a kadar devam edecek.

Urla’da hangi mahallelerde su yok?

Elektrik arızası ve Gediz Elektrik’in planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 12 ayrı mahallede kesinti yapılacak. İzmir’in turizm cennetlerinden Urla’nın Altıntaş, Camiatik, Hacı İsa, Kalabak, Naipli, Rüstem, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeni, Yenice ve Yenikent mahallelerinde bugün 10 saat sular akmayacağı duyuruldu.

Vatandaşın mağdur olmamaları için gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapılırken çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından saat 19.00 civarında yeniden suların gelmesi bekleniyor.