Yeni sezon hazırlıklarını Urla'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu öncesindeki çalışmalarına bir yenisiyle devam etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet gözetiminde düzenlenen antrenmanda futbolcular hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Rejenerasyon çalışmalarıyla başladı!

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan idman, oyuncuların fiziksel toparlanmasını hedefleyen rejenerasyon çalışmalarıyla start aldı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların pas organizasyonlarını artırmaya yönelik 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Tempolu geçen kısımda oyuncuların topa sahip olma ve baskı organizasyonlarına ağırlık verildi.

Savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu!

Antrenmanın son kısmında ise teknik ekip, takımın oyun planına yönelik savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Taktik organizasyonların ön planda olduğu antrenmanda oyuncuların hem savunma yerleşimi hem de hücum geçişleri üzerinde durulduğu ifade edildi.