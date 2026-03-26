Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, son dönemde gündeme gelen “yem fiyatları artacak, ete zam gelecek” yönündeki iddialara açıklık getirdi. Şenkara, kamuoyunda dolaşan bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu an için et fiyatlarında yeni bir zam beklentisi olmadığını ifade etti.

Melih Şenkara: Et fiyatları sadece yem fiyatları üzerinden yürümez

Yem fiyatlarının önümüzdeki günlerde yükseleceğine dair dedikoduları değerlendiren bunun doğru olmadığını savunan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, zam ihtimalini şimdiden konuşmanın felaket tellallığı olacağını aktararak, “Et fiyatları sadece yem fiyatları üzerinden yürümez. Ayrıyeten yem fiyatlarının önümüzdeki günlerde yükseleceğine dair bize ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır.

Bunu şimdiden konuşmak felaket tellallığı olur bunu söylemem gerekiyor. Bunun dışında savaş nedeniyle artan mazot fiyatları ve artan maliyetler, enflasyon gibi durumlar et fiyatların artmasına neden olan gelişmelerdir.” diye konuştu.

“Zam dedikodularını doğru bulmuyorum”

Öte yandan, perakende satış yapan esnaflar olarak, ürünlere zam gelmesinden yana olmadıklarını belirten Başkan Şenkara, son süreçte ortaya atılan zam dedikodularını doğru bulmadığını kaydederek, “Bizler perakende satış yapan insanlar olarak bu artışların olmasını istemeyiz, bunlara rağmen şu anda et fiyatlarının yükseleceği tarzda dedikoduları doğru bulmuyorum.” dedi.

“Ramazan ayında bereket yaşadık”

Son olarak, Ramazan ayının esnaf açısından durumunu değerlendiren ve geçmiş yıllara göre bir artış yaşanmasa bile bereket yaşadıklarının altını çizerek, insanların alışkanlıklarının değiştiğini vurguladı ve konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Daha önceki yıllar kadar olmasa da Ramazan ayında bir bereket yaşadık, güzel satışlar yaptık.”