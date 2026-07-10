Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın en uzun sokağı olan 1671. Sokak’ı baştan aşağı yenilemek için düğmeye bastı.

İZBAN hattı boyunca uzanan bu uzun güzergah, 2,4 kilometrelik kesintisiz bir bisiklet yoluyla sahil hattına bağlanacak. Sabahın erken saatlerinde genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla birlikte sahaya inen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, teknik ekipten projenin detaylarını aldı. Proje sadece bir ulaşım yolu olmayacak. Aynı zamanda bölge sakinleri için yepyeni bir yaşam koridoru olacak.

Girne’den sahile kesintisiz uzanacak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı proje, Girne Bulvarı kesişiminden start alacak. Bisikletliler; Alaybey, Karşıyaka ve Naldöken İZBAN istasyonlarını takip ederek Alaybey Tersanesi önünden doğrudan sahil yoluna çıkabilecek.

Güzergahın Girne Bulvarı ile Alaybey arasındaki kısmı tamamen ayrılmış bisiklet yolu oluyor. Naldöken'e kadar uzanan kalan kısım ise paylaşımlı hat şeklinde düzenlenecek. Bisiklet kullanıcıları uzun süredir bu güvenli hattı bekliyordu.

Altı mahallenin çehresi değişecek

Çalışma sadece bisiklet şeritleriyle sınırlı kalmayacak. Proje; Alaybey, Bahariye, Tuna, Donanmacı, Aksoy ve Bahriye Üçok mahallelerini doğrudan etkiliyor. Yılların yıprattığı yürüyüş yolları, çocuk parkları ve spor alanları modern kent mobilyalarıyla sil baştan düzenlenecek.

Mevcut hattın artık ciddi bir peyzaj ve altyapı dokunuşuna ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Cemil Tugay, hazırlıkların bittiğini söyledi. Sahada konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka Çarşı, Girne Bulvarı ve Bostanlı arasında kesintisiz bisiklet ulaşımı sağlanabilecek. Çok yakında uygulamaya başlıyoruz. Birkaç ay içinde buradaki yaşam alanları önemli ölçüde iyileşecek."

Yeşil görüntü ön planda olacak

Yenilenen sokakta yeşil doku ön planda tutulacak. Yeni oturma alanları ve estetik peyzaj mimarisiyle hat, sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkıp Karşıyaka’nın yeni nefes alanlarından biri haline gelecek.

Uygulama aşamasına çok yakında geçiliyor. Karşıyaka birkaç ay içinde çok daha konforlu ve yeşil bir görüntüye kavuşacak.

