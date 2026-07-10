Son Mühür - Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle motorin fiyatlarına son günlerde peş peşe zamlar yansırken, 8 Temmuz'dan bu yana litre fiyatına önce 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısından itibaren 3,08 TL artış yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı birkaç gün içinde toplam 5,17 TL yükselirken, birçok büyükşehirde pompa satış fiyatı 70 TL sınırını geride bıraktı.

İzmir akaryakıt fiyatları 10 Temmuz 2026

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL