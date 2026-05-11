Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların kendi bedenlerini tanıması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha verimli faydalanabilmesi için detaylı bir eğitim hamlesini hayata geçirdi.

Kentin dört bir yanına yayılan bu seminerler yalnızca bilgi vermeyi değil aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini yükselterek toplumsal bir farkındalık yaratmayı planlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunu üstlendiği bu program, yerel yönetimlerin iş birliğiyle büyümeye devam ediyor.

Her yerden kadına dokunuyorlar

Eğitimler yalnızca belediye binalarıyla sınırlı kalmıyor, şehrin en uzak noktalarındaki dayanışma merkezlerine kadar ulaşıyor.

İzmir’in 30 ilçesini kapsayan bu yolculukta, hem belediye personeli hem de mahalle sakinleri sağlık konusunda doğru kaynaktan bilgi ediniyor. Planlamaya göre, 2026 yılının bitimine kadar eğitimlerin ulaşmadığı tek bir yer kalmaması hedefleniyor.

Annelik sürecinden menepoza kadar her şey konuşuluyor

Kadın sağlığı seminerlerinde işlenen konular şu şekilde;

Güvenli bir annelik süreci için yapılması gerekenler,

Beden sağlığını koruma yöntemleri ve doğru beslenme,

Menopoz dönemini sağlıklı ve huzurlu geçirme yolları,

Çocuk ve ergenlerde mahremiyet eğitimi ile cinsel gelişim süreçleri.

Bu sayede kadınlar yalnızca kendileri için değil, çocukları ve aileleri için de daha bilinçli birer rehber haline geliyor.

Mayıs ayında 210 kadınla bir araya gelindi

Yalnızca geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Menderes, Karşıyaka, Çeşme, Torbalı, Bergama ve Selçuk ilçelerinde Göksu, Ballıkuyu Harmandalı, Ferahlı ve Süvari Dayanışma Noktalarında birçok 210 kadınla bir arada toplandı.