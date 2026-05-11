Son Mühür/ Osman Günden- Yüksek enflasyon ve piyasalardaki finansman sıkıntısı yüzünden son dönemde pek çok firma havlu atarken, İzmir’in köklü treyler üreticisi Eşmeliler Group’tan sevindirici bir haber geldi.

Bir süredir konkordato kıskacında olan şirket, mali yapısını toparlayarak yeniden yükselişe geçti. Firmanın kurucu ortaklarından Ali Deve, aslında bu sürecin büyüme sancısı olduğunu dile getirdi. Yeni yatırımların getirdiği yük ve piyasa koşulları birleşince işlerin kısa süreliğine sarpa sardığını, ancak bugün itibarıyla o fırtınayı atlattıklarını belirtti..

30 yıllık geçmişi var

Şirketin geçmişine bakınca ise, 1996 yılında Serdar ve Ali Deve kardeşlerin küçücük bir atölyede kurduğu bu işletme, işe treyler bakımıyla başlamıştı. 2004 yılına gelindiğinde ise "biz bu işin üretimini de yaparız" diyerek imalata soyundular. Bugün Kemalpaşa Kuyucak’taki 20 bin metrekarelik devasa tesiste üretim yapan firma, teleskopik treylerden liman araçlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

"Yatırım yapmanın bedelini ödedik"

Ali Deve, konkordato sürecini değerlendirirken oldukça açık konuşuyor. "Üretmekten hiç vazgeçmedik" diyor ve ekliyor: "Kapasiteyi büyütmek için elimizi taşın altına koyduk, yeni yatırımlar yaptık. Maalesef ekonomideki sert dalgalanmalar bizi de bir miktar sarstı. Ama ilginçtir ki, bu süreç bizi daha diri tuttu. Bugün yerli ve milli bir marka olarak dimdik ayaktayız. İstihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz."

İhracatla gelen katma değer

Eşmeliler sadece İzmir içine mal satmıyor; son dönemde rotayı iyice yurt dışına çevirmiş durumdalar. Uluslararası standartlarda üretim yapmak için gereken ISO ve TSE gibi tüm belgeleri cebine koyan firma, satış sonrası teknik destekte de iddialı. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple bölge ekonomisine can suyu olan şirketin ayakta kalması, lojistik sektörü için de oldukça kıymetli. Malum, lojistik demek her şey demek; taşımacılık durursa hayat durur.

Hedef sadece büyümek değil, kalıcı olmak

Beklendiği gibi, şirketin önümüzdeki dönem ajandasında sadece kapasite artırımı yok. Ali Deve’nin de altını çizdiği üzere, asıl amaç Türk sanayisinin kalitesini dünya vitrinine taşımak. Sektördeki 30 yıllık güveni sarsmadan, yenilikçi modellerle yollarına devam edeceklerini söyleyen Deve, "Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak bizim için bir borçtur" diyerek vizyonlarını ortaya koyuyor.

İzmirli sanayicinin bu geri dönüşü, aslında üretim odaklı firmaların doğru yönetimle en ağır krizlerden bile güçlenerek çıkabileceğinin en somut kanıtı gibi duruyor. Sektör paydaşları, Eşmeliler Group'un bu toparlanma sürecini hem bölge hem de ülke ekonomisi adına umut verici bir gelişme olarak görüyor.

