Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin “Tekstil Günleri” kapsamında Bostanlı Pazaryeri’nde kurmayı planladığı organizasyon, pazarcı esnafının tepkisi nedeniyle bir kez daha gerçekleştirilemedi. Alanın beşinci kez kurulamaması dikkat çekerken, eski Karşıyaka Belediye Başkanı ve mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreçle ilgili yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tekstil günleri pazarının kurulamayacağı kanaatine önceden varmıştık"

Mülkiyet durumu olduğunu söyleyen Tugay, "Direkt muhatap olduğum konu değil. Pazar konusu ilçe belediyenin konusu. Benim belediye başkanı olduğum dönemde bize de bir kez teklif getirildi ama pazaryerinin mülkiyeti ile ilgili sorun olduğu için kiralanamayacağı kanaatine biz o gün varmıştık. Bugünkü durum ile ilgili bilgim yok” diye konuştu.

"yayaları araçların çarpma riski olduğundan bunu yapmak istediklerini biliyorum"

Meslek Fabrikası'nda yaşanan yeni gelişmede barikatın yola kadar çekilmesi hakkında konuşan Tugay, "Dün emniyet amirleriyle yapılan görüşmelerde, yayaları araçların çarpma riski olduğundan bunu yapmak istediklerini biliyorum. Ama önemli değil, yeşil alan içerisinde olabiliriz. Binanın bizim haberimiz olmadan boşaltılamayacağını, varlığımızın olmaya devam edeceğini ve istediğimiz şeyi herhangi bir çatışma değil. Bu işin muhatabı olduğu kişilerle görüşme olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bugün de oraya gideceğim” dedi.