Son Mühür / Bayraklı Belediyesi ile TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, taraflar arasındaki uzlaşmazlığın derinleşmesiyle birlikte yeni bir krizin eşiğine geldi.

Sendika yönetimi tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin masaya getirdiği son teklifin mevcut sözleşme kazanımlarının dahi altında kaldığı belirtilirken, bu durumun çalışanlar arasında büyük bir tepkiye yol açtığı ifade edildi. Özellikle maaş bordrolarının, mevcut haklarda kesintiye gidilmiş haliyle basıldığının öğrenilmesi üzerine sendika, süreci "sabote etme" ve "kazanımları tırpanlama" girişimi olarak nitelendirdiği bu hamleye karşı harekete geçme kararı aldı.

Mücadele edilecek

Belediye yönetiminin tutumunu protesto etmek ve kazanılmış haklarından ödün vermeyeceklerini duyurmak amacıyla bir araya gelmeye hazırlanan sendika üyeleri, taleplerinin karşılanmaması durumunda mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.