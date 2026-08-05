TOKİ konut ve iş yeri satışı iki gün sürecek bir programa bağlandı. Satışlar 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Her iki oturum da saat 10.30'da başlayacak.

Portföyün toplam muhammen bedeli 2 milyar 987 milyon lira olarak açıklandı. Konut ve iş yeri ayrımı da netleşti. Vade seçenekleri 60 ay ile 120 ay arasında değişiyor.

Hangi illerde kaç taşınmaz satılacak?

Konut satışı 41 ilde yapılacak ve bu illerde toplam 235 daire alıcı bekliyor. Listede İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Eskişehir gibi şehirler bulunuyor.

İş yeri tarafında ise 30 il var, satışa çıkan taşınmaz sayısı 305. Bu iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak yer alıyor.

Fiyatlar ve ödeme seçenekleri

Listedeki en düşük başlangıç bedeli 700 bin lira. Bu rakam daha çok küçük metrekareli dükkanlar ve ticaret merkezi iş yerleri için geçerli.

Konut tarafında tablo değişiyor. Anadolu şehirlerindeki projelerde muhammen bedeller daha aşağıdan başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde rakamlar konuma göre yükseliyor.

Ödeme planı taşınmazın türüne göre farklılaşıyor. Konutlarda 120 aya kadar vade sunuluyor. İş yerleri için ise üç ayrı model belirlendi: 96 ay, 120 ay ve 60 ay vadeli seçenekler.

Açık artırma iki salonda birden yapılacak

Satış oturumları eş zamanlı olarak iki merkezde yürütülecek. Ankara'da İlbank Sosyal Tesisleri, İstanbul'da ise TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu kullanılacak.

İlk gün 1 ile 235 arasındaki lotlar, ikinci gün ise 236'dan 540'a kadar olan lotlar sırayla açılacak. Salona gelemeyenler internet üzerinden de teklif verebilecek. Ancak çevrim içi katılım için kayıtlar 18 Ağustos Salı günü saat 10.30'da kapanacak. Ayrıntılı şartname ve başvuru bilgileri TOKİ'nin resmî kanallarından paylaşılacak.