Melek Mosso'nun yeni sevgilisinin adı ise paylaşılmadı. Ortaya atılan tek bilgi, ikilinin yaz tatilini Bodrum'da birlikte geçirdiği yönünde. Kimliğine dair başka bir ayrıntı bulunmuyor.

Şarkıcı bu iddialara henüz yanıt vermedi. Ne doğrulama ne de yalanlama geldi. Sessizlik de merakı büyüten şeylerden biri oldu; takipçiler yorumlarda cevap arıyor.

İddia nereden çıktı?

İlişki haberi bir televizyon programında gündeme taşındı. Aktarılan bilgiye göre Mosso, gönlünü İspanyol bir isme kaptırdı.

Aynı iddiada çiftin Bodrum'da vakit geçirdiği anlatıldı. Ancak ortak bir fotoğraf ya da net bir kare ortaya çıkmadı. Şarkıcının sosyal medya hesaplarında da konuya dair bir işaret yok.

Serkan Sağdıç ile evlilik ekim ayında bitti

Mosso, 2023 yılında oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlendi. İkilinin tanışması, şarkıcının "Kirpiklerin" adlı parçasının klibinde başladı; klipte birlikte rol aldılar.

Yaklaşık iki yıl süren evlilik geçen yıl ekim ayında sona erdi. Boşanma tek celsede tamamlandı. Çift, sosyal medyadan ortak bir açıklama yaparak ayrılığın dostane olduğunu duyurdu.

Sağdıç'ın kariyeri de çok yönlü. Modellik ve oyunculuk yaptı, ayrıca tekstil ve gayrimenkul gibi alanlarda girişimleri bulunuyor. Boşanmanın ardından o da özel hayatıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Melek Mosso kimdir?

Şarkıcının asıl adı Melek Davarcı. 11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müzikle tanışması dokuz yaşında bağlama çalmaya başlamasıyla oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu, ardından Adnan Menderes Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği eğitimi aldı. Sahnedeki soyadı ise İtalyanca bir müzik teriminden geliyor; "gittikçe hızlanarak" anlamı taşıyor.

Kariyerinin büyük bölümünü İstanbul'da sürdürdü. Şarkıcı, besteci ve müzisyen kimlikleriyle tanınıyor. "Çukur" dizisinde kullanılan "Hiç Işık Yok" parçası kendisini geniş kitlelere ulaştıran işler arasında sayılıyor. Yorum tarzı ve ses tonu ise sahne kimliğinin ayırt edici yanı olarak görülüyor. Aşk iddiasına dair bir açıklama gelirse tablo netleşecek.