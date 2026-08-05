Mohamed Salah'ın karnındaki bu belirgin çizgi ilk anda yanlış yorumlandı. Kimi kullanıcı ameliyat izi sandı, kimi sağlık sorunu olabileceğini yazdı. İddialar hızla yayıldı.

Ancak işin aslı beklenenden farklı çıktı. Söz konusu iz herhangi bir yara ya da tıbbi müdahaleyle ilgili değil. Gerçeği öğrenenler de bir hayli şaşırdı.

İzin gerçek nedeni ne çıktı?

Salah'ın karnındaki çukur şeklindeki çizginin ameliyattan kalmadığı ortaya çıktı. Yara izi ya da eski bir sağlık problemiyle de bağlantısı bulunmuyor.

Konunun aslı tamamen vücut yapısıyla ilgili. Söz konusu görüntünün genetik bir özellikten kaynaklandığı anlaşıldı. Yani futbolcunun sağlığına dair bir işaret taşımıyor. Kas yapısıyla birleşince görüntü daha belirgin hale geliyor.

Transfer haberi sosyal medyayı hareketlendirdi

Bu tartışmanın büyümesinin sebebi transferin kendisi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızla anlaşması Süper Lig'de uzun süredir konuşulan en dikkat çekici hamlelerden biri oldu.

Salah'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Yıldız futbolcunun akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi bekleniyordu. Havalimanında ise onu karşılamak için gelen kalabalık bir taraftar grubu vardı.

Karşılamaya gelen bordo-mavili taraftarlar tezahüratlarla ilgi çekti. Transferin ardından paylaşılan her kare de bu yüzden hızla yayılıyor. Kulüp çevresinde beklenti düzeyi de aynı oranda yükseldi.

Forma pozları neden bu kadar yayıldı?

Yeni transferlerin ilk forma pozları genelde kısa sürede dolaşıma girer. Salah gibi dünya çapında tanınan bir isim söz konusu olunca ilgi daha da katlanıyor.

Bu kez fotoğraflardaki ayrıntı, futbolun kendisinden çok konuşuldu. Kullanıcılar görüntüyü büyütüp yorum yaptı, birbirinden farklı iddialar sıralandı. Kısa sürede paylaşım sayısı da katlandı.

Sonuç ise sıradan bir açıklamaya bağlandı. Ortada ne bir sağlık sorunu var ne de gizlenen bir ameliyat geçmişi. Trabzonspor cephesinde gündem artık sahaya döndü; taraftar Salah'ın ilk maçını bekliyor.