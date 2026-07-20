TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon kadrosunda yer alan Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sırasında yapılan sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç oyuncuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, bu kapsamda kadrosuna katmak istediği isimleri belirledi. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yetenekleri Yasir Boz ve Mustafa Serhan Kök'ü kiralamak üzere harekete geçti.

Genç Milli oyuncular yolda

Karşıyaka yönetimi, Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve alt yaş gruplarında milli takım forması giyen forvet arkası Yasir Boz ile merkez orta saha oyuncusu Mustafa Serhan Kök ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu belirtilirken, Karşıyaka'nın yapılan protokol gereği Fenerbahçe'den bir genç oyuncuyu daha bedelsiz kiralama hakkı bulunuyor.