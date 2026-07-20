Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda elde ettiği madalyalarla büyük gurur yaşatıyor. Türkiye’nin en fazla olimpik branşlarından birine sahip olan İzmir temsilcisi yüzme kategorisinde tarih yazmaya devam ediyor. 16-19 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Bulgarian Open Swimming Championship müsabakasında Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcu Göztepe’yi temsil etti. İzmirli milli yüzücü Bulgaristan Açık Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışıkta 5:13.04'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

“Göztepe’nin milli gururu Merve Mengüberti”

Başarılı sporcu Merve Mengüberti, 400m karışık yarışında 05:13.04 'lük derecesiyle gümüş madalya'nın sahibi oldu. Yarışmanın ardından Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sporcumuzu ve Antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Göztepemizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuzla gururlanıyoruz” dedi. Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil’de yarışmadan sonra sporcuyu tebrik etti.