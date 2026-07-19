Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka, afetlere karşı geliştirdiği dirençli kent modelini Avrupa'nın merkezine taşıdı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında ve UNESCO ortaklığıyla yürütülen RESILIAGE Projesi'nin Brüksel'deki "Uluslararası Kültürel ve Doğal Miras Konferansı"nda konuşmacı oldu. Ünsal, Avrupa’nın dört bir yanından gelen belediye temsilcilerine, akademisyenlere ve uzmanlara Karşıyaka’nın güvenli gelecek stratejisini aktardı.

Depremden iklim krizine çoklu risk masada

Konferansta yerel yönetimlerin iklim krizi ve doğal afetler karşısındaki rolü masaya yatırıldı. Karşıyaka Belediyesi, projenin yerel ortağı olarak afet risklerini azaltma ve kültürel mirası koruma başlıklarında yürüttüğü somut adımları paylaştı.

Başkan Yıldız Ünsal, sunumunda kentin karşı karşıya olduğu deprem, iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, sel, orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi çoklu risk senaryolarını tek tek sıraladı. Bu tehditlere karşı geliştirdikleri yerel uygulamaları anlatan Ünsal, çözümün sadece betonda ya da yeni binalarda olmadığını söyledi.

Toplumun sürece dahil edilmesi şart. Ünsal, uyguladıkları stratejinin temel felsefesini şu sözlerle özetledi:

“Dirençli kentler yalnızca güçlü altyapılarla değil, toplumun tüm kesimlerinin sürece katılımıyla mümkündür. Kültürel mirasın korunması da dirençlilik politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayışla afet yönetiminde katılımcı, kapsayıcı ve bilim temelli bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Uluslararası iş birlikleri güçleniyor

Konferans oturumlarında, kültürel miras ile çevresel risklerin eş zamanlı yönetilmesi gerektiği fikri öne çıktı. Katılımcılar, sürdürülebilir kentler yaratabilmek adına yerel yönetimlerin üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve küresel kurumlarla kuracağı ortaklıkların hayati önem taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı.