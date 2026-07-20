Temmuz 2026'daki görkemli nikah töreninde çiftin şahitliğini Fenerbahçe camiasının iki dev ismi olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte üstlendi. Mutlu günün arka planında ise yıllardır süren bir aile krizi gün yüzüne çıktı. Matraş Deri ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden, eski iş insanı ve pop şarkıcısı Emre Matraş'ın biyolojik kızı olan Esen Matraş, nikah masasında babasını reddetti.

ESEN MATRAŞ'IN BABASI EMRE MATRAŞ NEDEN DÜĞÜNE KATILMADI?

Uzun yıllardır öz kızları Esen ve Esin ile ailevi problemler yaşayan ve onlarla görüşmeyen Emre Matraş, kızının düğününe davet edilmedi ve törende yer almadı. Babaya yönelik en net tavır resmi nikahta ortaya kondu. Esen Matraş, evlenirken resmi nikah memuruna öz babası Emre Matraş'ın adı yerine, kendisini büyüten ve manevi babası olarak kabul ettiği eski futbolcu Anıl Karaer'in ismini beyan etti.

EMRE MATRAŞ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Emre Matraş, Matraş Deri'nin kurucu ortaklarından merhum Necati Matraş ile Gülsen Matraş'ın oğludur. Müzik dünyasına 1994 yılında çıkardığı "Yaz Aşkları" albümüyle adım attı ve bu albümdeki "Çal Çal Oyna" şarkısıyla Kral TV ekranlarında geniş kitlelere ulaştı. 1996 yılında "Feryadım Göklere" adlı tekliyi çıkardıktan sonra müzik piyasasından çekildi. İlk evliliğini 1997 yılında Hale Keleş ile yaptı. Bu evlilikten İsmail Yüksek'in eşi Esen ve Esin adında iki kızı dünyaya geldi. İlerleyen dönemde ünlü model Yeşim Erçetin ile evlenen Matraş'ın bu evlilikten de bir kızı bulunuyor.

EMRE MATRAŞ'IN SERVETİNE NE OLDU?

Babası Necati Matraş'ın 2008 yılındaki ölümünün ardından şirket içinde derin ortaklık krizleri yaşadı. Amcalarıyla girdiği uzun süreli miras ve marka davalarının gölgesinde, 2012 yılında şirketteki tüm miras ve ortaklık hisselerini 12.5 milyon dolar karşılığında devretti. Hisse satışına rağmen akrabalarıyla olan davaları yıllarca sürdü. Bir dönem milyoner veliaht olarak anılan eski iş insanı, yanlış ticari girişimler ve davalar sonucunda maddi gücünü tamamen kaybetti. Geçmiş yıllarda katıldığı televizyon programlarında "Cebimde 2 liram kaldı" diyerek iflasını ve yaşadığı zor günleri kamuoyuyla paylaştı.