Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki inşaat sahalarında düzeni sağlamak, iş sağlığı ile çevre güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için yeni bir dönemi başlatıyor.

İlgili teknik birimlerin ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni şantiye uygulama kuralları, düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna ve sektör temsilcilerine duyuruldu.

Belediye yetkilileri ile mimarlar bir araya geldi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen yeni kurallar, belediye yetkilileri ile mimarları aynı platformda buluşturdu.

Toplantıya İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Dr. Begüm Erdoğmuş, Etüt Proje Müdür Nihat Kaya, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım ve çok sayıda serbest çalışan mimar katıldı.

Yeni kuralların detaylarıyla anlatıldığı buluşmada, sahada görev alan mimarlar da uygulamada karşılaştıkları aksaklıkları ve süreçlerin hızlandırılması konusunda çözüm önerilerini yetkililere aktardı.

Ruhsatta yeni dönem

3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatlarına dayandırılarak hazırlanan yeni uygulama, yapı ruhsatı alma süreçlerinde önemli değişiklikler içeriyor.

Artık ruhsat aşamasında idareye kapsamlı bir "Şantiye Kurulumu ve Çevre Güvenliği Planı" sunulması zorunlu hale geliyor.

Bu plan dahilinde kurulacak iskelelerin teknik standartlarından yaya ve araç trafiği için alınacak güvenlik tedbirlerine, malzeme indirme alanlarının belirlenmesinden çevredeki parsellerin korunmasına kadar birçok unsur detaylı şekilde incelemeye alınacak.

Kamusal alanların geçici kullanımı gerektiren hallerde harçlar yatırılmadan ve trafik akışını etkileyebilecek durumlar için başta UKOME olmak üzere ilgili birimlerden gerekli izinler alınmadan sahada hiçbir çalışmaya izin verilmeyecek.

Kurallara uymayan şantiyelere mühür ve para cezası

Belediye ekiplerince yapılacak saha denetimlerinde plana kurallara aykırı davrandığı belirlenen, gerekli güvenlik önlemlerini almayan ya da izinsiz alan işgalinde bulunan şantiyeler hakkında yaptırımlar uygulanacak.

Kural ihlali tespit edilen inşaat alanlarında ruhsat işlemleri durdurulacak, mühürleme işlemi gerçekleşecek ve idari para cezaları kesilecek.

"İzmir'e örnek kentleşme modelini sürdüreceğiz"

Yeni uygulamanın kent düzeni açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal,

"Karşıyakamızın yaşam kalitesini artırırken geleceğe modern, düzenli ve güvenli bir kent bırakmak en büyük sorumluluğumuz.

Bu doğrultuda ilçemizi daha güvenli ve düzenli bir geleceğe taşımak için tüm paydaşlarımızla ortak adımlar atıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz bu yeni şantiye kuralları ile hem yapı inşa süreçlerini daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi hem de kent disiplinimizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Emek veren mesai arkadaşlarıma ve katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, İzmir'e örnek olacak sağlıklı bir kentleşme modelini hep birlikte sürdüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.