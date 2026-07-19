İzmir'de moto kurye olarak hayatını sürdüren Akın Payaz'dan acı haber geldi. 9 Haziran tarihinde İzmir Çevre Yolu'nda Bayraklı Tüneli girişinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan Payaz, yaklaşık bir aydır sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. İddialar çerçevesinde kaza, ilerlemekte olan bir kamyonun kasasından yola düşen parçanın motosiklet sürücüsü Akın Payaz'ın kontrolünü kaybetmesine sebep olması sonucunda gerçekleşti. Dengesini yitiren Payaz, motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralandı.

Verdiği yaşam savaşını kaybetti!

Kazanın ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Akın Payaz, ambulansla hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç moto kurye, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

Motosikletli kortej oluşturdu!

Akın Payaz için bugün Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda moto kurye katılım gösterdi. Cenaze namasının ardından yüzlerce motosikletlinin yer aldığı kortej eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Payaz, Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dikkat çeken iddialar!

Kaza sonrasında olayın meydana geldiği Bayraklı Tüneli girişindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve bu nedenle kazaya ilişkin net görüntü kaydının bulunmadığı öne sürüldü.