SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı organlarında her yıl geleneksel olarak uygulanan adli tatil dönemi, 20 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla başlıyor. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan tatil boyunca adliyelerdeki yoğun mesai yerini sınırlı bir çalışma düzenine bırakacak. Vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminde aksama yaşanmaması adına bu süreçte nöbetçi mahkemeler devreye girecek.

Sadece Acil ve Kritik Dosyalar Görülecek

Adli tatil süresince adliyelerde tüm davalar durmayacak, sadece gecikmesinde sakınca bulunan acil nitelikteki dosyalara bakılacak. Bu kapsamda nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıklara ilişkin ceza davaları ve acil soruşturmalar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri, nafaka, velayet gibi ertelenmesi hak kaybına yol açabilecek aile hukuku uyuşmazlık konusundaki davalara bakacak.

Hukuki Süreler Donuyor

Vatandaşları ve hukukçuları yakından ilgilendiren yasal süreler konusunda da kritik bir döneme giriliyor. Kanunlarda açıkça belirtilen istisnai durumlar haricinde, dava açma, istinaf, temyiz ve itiraz gibi birçok hukuki süre adli tatil boyunca işlemeyecek. Hak kaybı yaşanmaması adına durdurulan bu süreler, adli tatilin bitimiyle birlikte kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacak.

Adli Yıl 1 Eylül’de Başlayacak

31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek olan adli tatilin ardından, yargı teşkilatı yeni çalışma dönemine merhaba diyecek. Yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek resmî törenlerle başlayacak ve adliyeler normal çalışma düzenine geri dönecek.