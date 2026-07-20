Siyah-beyazlı ekip, Avrupa serüvenine kendi sahasında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, Danimarka ekibi karşısında tur kapısını aralayacak sonucu arıyor. Mücadelenin tarihi, saat bilgisi ve ekranlara geleceği platform netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşması, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü sahne alıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa serüvenindeki bu ilk resmi sınavında ilk düdük saat 21.00'de çalıyor.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - FC Midtjylland mücadelesini S Sport Plus platformu canlı yayınlıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus aboneliği aracılığıyla maçı canlı takip ediyor.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki bu önemli randevuya Beşiktaş Park ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, taraftarının yoğun desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı planlıyor.