Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe Beko ile şampiyon olan İzmirli Demircan Demir, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Karşıyaka altyapısından yetişen, Süper Lig’de Tofaş ile forma giydikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Demir, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. 2004 jenerasyonunun parlayan yıldızlarından İzmirli sporcu, Avrupa’nın en iyi yıldızlarıyla parkede olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken Sarunas Jasikevicius’un disiplinli olduğunu söyledi.

“TBL’de takım olarak iyi mücadele ettik”

TBL’de sarı-lacivertlilerle play-off oynayan, sezon boyunca fiziksel ve mental olarak kendini geliştirdiğini belirten Demircan Demir, “Türkiye Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe Koleji ile takım olarak başarılı bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Sezon başında hedefimiz play-off’ta yer almaktı. Play-off’a kalarak sonuna kadar mücadele ettiğimiz için takım olarak önemli bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Takım içerisinde rol ve sorumluluğumu yerine getirerek en iyi mücadeleyi sahaya yansıttım… Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sezon içerisinde inişler çıkışlar oluyor ama genele baktığınızda istikrarlı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. 2025-2026 sezonunda çok çalıştım mental ve fiziksel olarak kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Önümüzdeki yıllarda performansımın artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“İzmirli Demircan’ın ilk Süper Lig şampiyonluğu”

Karşıyaka altyapısından yetişen, Fenerbahçe Beko formasıyla Süper Lig kupasını havaya kaldıran İzmirli Demircan Demir, “Türkiye Basketbol Ligi’nin kalitesi her yıl artıyor. Son haftalara kadar kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Bence hem oynaması hem de seyretmesi çok keyifli… Genç oyuncular içinde kat edilmesi zorunlu bir yol olarak görüyorum. Bu ligin daha fazla değer görüp reklamının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu sezon Fenerbahçe Beko ile Süper Lig’de yaşadığımız şampiyonluktan sonra 11 aylık aralıksız sezon sürecini yeni tamamladık. Öncelikle güzel bir tatile çıkmak istiyorum çünkü çok yoruldum, sonrasını menajerim ile planlamama yapacağım” dedi.

“İzmir basketbolu kültürüyle örnek oluyor”

İzmir basketbolunun önemine değinen genç oyun kurucu, “İzmir basketbol için Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri, çok fazla genç yetenek barındırıyor. Ayrıca Karşıyaka gibi köklü bir takımı var. Taraftar ve basketbol kültürüyle örnek bir kulüp diyebilirim. Onlarda bu sezon son topla ligde kalmayı başardılar. Onların bu ligde kalması ve oyuncu yetiştirmeye devam etmesi İzmir basketbolu için çok önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig’de daha fazla sorumluluk almak istiyorum”

Sarı-lacivertli formayla önümüzdeki sezon Süper Lig’de daha fazla sorumluluk almak istediğini belirten Demircan Demir, “Fenerbahçe Beko’da Avrupa’nın yıldız oyuncularıyla birlikte mücadele etmek ve oyuna olan bakış açılarını görmek beni çok geliştirdi. Sonuçta bu şekilde en iyisi olmak için yapıyorum ve en iyilerinin yanında olmak hedefime yaklaştığımı gösteriyor. Umarım çalışmaya devam ederek her sene gösterdiğim gelişimle hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum. Kariyer hedeflerimden ilki Süper Lig şampiyonluğuydu ona bu sene ulaştık fakat bir sonraki şampiyon kadroda daha büyük bir sorumluluğa sahip olarak takımıma şampiyonluk yolunda daha fazla destek vermek istiyorum” diye konuştu.

“Sarunas Jasikevicus çok disiplinli ve kuralları net”

Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden biriyle çalıştığını vurgulayan Demircan Demir, “Basketbolseverlere şunu söylemek isterim; Herkes desteklediği takımın maçlarına gidip yalnız bırakmasın… Basketbol onlarla keyifli… Hem çocuklar hem de yetişkinler için çok güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda Devon Hall ve Wade Baldwin eşleşmeleri beni çok geliştirdi. İkisi içinde Avrupa’nın en iyi oyun kurucusu olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig seviyesinde 2 sene oynadım ama son Euroleague şampiyonu takımda bir parça olmak her anlamda beni çok geliştirdi. Başantrenör Sarunas ile çalışmak her oyuncunun isteyeceği bir deneyim… Bu deneyimi yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çok disiplinli ve kuralları çok net. O da zamanında pozisyon olarak uzun oyun kurucu oynadığı için ondan öğreneceğim daha çok şey olduğunu düşünüyorum” diye sözlerini sonlandırdı.