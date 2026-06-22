GSB bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak ve yürütülen faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek 190 sözleşmeli personel alımı süreci başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek başvurular, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından kabul edilecek. İlana göre adaylarda genel memuriyet şartlarının yanı sıra, tercih edilecek kadrolara göre özel eğitim ve sertifika kriterleri de aranıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 40 avukat ve 150 mühendis alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için bugün başlayan başvurular 26 Haziran'a kadar devam edecek. Adayların bu tarihten sonra yapacakları başvurular geçersiz olacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın ilan ettiği sözleşmeli personel kadrolarına yerleşmek isteyen adayların hem genel hem de özel koşulları sağlaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen adayların karşılaması gereken temel şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Hukuken devlet memuru olmasının önünde bir engelinin olmaması

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almıyor olmak.

2024 yılında yapılan KPSS'den asgari puan almış olmak SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete salvo: "Onlar koltuk kavgası verirken biz geleceği inşa ediyoruz" İçeriği Görüntüle

Mezuniyet sonrası en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olmak (Staj süreleri bu kapsama dahil edilmiyor).

Kamu kurumlarından daha önce ihraç edilmemiş olmak.

Halen 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmıyor olmak.

Sözleşmesi feshedilen adaylar için fesih işleminin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak.

Görevini icra etmesine engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Vardiyalı sistemde (gece-gündüz, iç-dış mekân) çalışmaya uygun olmak.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.