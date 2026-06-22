Dijital dönüşüm ve mali denetimlerin hız kazanmasıyla birlikte e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanım alanları büyümeye devam ediyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2021 yılında başlayan zorunluluğun güncel sınırları hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşletmelerin ileride yaptırımla karşılaşmaması için belirtilen sürelerde GİB sistemlerine entegre olması gerekiyor.

E-FATURAYA GEÇİŞLER NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına geçiş için mükelleflerin iki kategoriye ayrıldığını belirtti. Buna göre, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Fatura sistemine geçiş yapma zorunluluğu bulunuyor.

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU OLAN SEKTÖRLER HANGİLERİ?

Yıldız, ciro limitine bakılmaksızın bazı kritik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da doğrudan geçiş zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. Bu sektörler şunlar:

Akaryakıt için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alanlar.

Sigara ve alkol imal ile ithalatı yapan firmalar.

İnternet satış platformları, internet reklam aracıları ve kendi veya başkasının internet sitesinde mal ve hizmet satışı yapanlar.

İlgili kanunca komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan şirketler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi imzalayan hastaneler ve tıp merkezleri.

Gayrimenkul veya motorlu araç alım, satım ve kiralama işlemleri yapanlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım veya işletme belgesi alan oteller.

Elektrikli araçlara şarj hizmeti verenler.

Maden Kanunu'na göre ruhsat alanlar ile Şeker Kanunu'na göre şeker imal edenler.

Demir-çelik ve demir-çelikten eşya imal edenler ile gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler.

KAĞIT FATURA KESMEYE DEVAM EDENLERE UYGULANACAK CEZA NE KADAR?

Uygulamaya dahil olan mükellefler, müşterilerine e-Fatura veya e-Arşiv fatura düzenliyor. Satıcıların kestiği faturalar GİB sistemleri üzerinden elektronik ortamda iletilirken, e-Arşiv faturalar müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da dijital olarak alıcıya ulaştırılıyor. Özel entegratör kuruluşlar aracılığıyla yapılabilen bu işlemlere uymayanları ise ağır cezalar bekliyor. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenleyenlere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezası kesildiğini belirten Yıldız, "Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor." bilgisini paylaştı.