Son Mühür- Karşıyaka ve Bostanlı İskelesi'nde yapı stoğunu arttıracak yeni imar değişikliği planları, Karşıyaka'da bir grup kent sevdalısını harekete geçirdi.

Özelleştirme kapsamında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Karşıyaka iskelesine yönelik imar değişikliği kararları 3 Nisan tarihli, Bostanlı İskelesi'ne yönelik imar planı değişikliği ise 27 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karşıyaka Belediyesi eski başkanı ve Proje Karşıyaka platformunun kurucusu avukat Cihan Türsen, Karşıyaka ve Bostanlı iskelesinin imar değişikliğine dair itiraz için harekete geçtiğini duyurmuştu.

Karşıyaka'nın denizle kucaklaştığı iki ana durak olan iskelelere yönelik 1/5000 ve 1/1000'lik planlara itiraz için çağrıda bulunan Türsen, Bostanlı İskelesi için 15 Mayıs, Karşıyaka İskelesi için 19 Mayıs tarihinin son itiraz günü olduğu konusunda yaptığı uyarıların meyvesini kısa zamanda toparlamayı başardı.



60'a yakın itiraz dilekçesi verildiğini belirten Cihan Türsen,

''30 gün içinde konunun yargıya taşınması gerekiyordu. Karşıyaka Belediyesi Bostanlı İskelesi için, ben de Karşıyaka İskelesi için Danıştay'a iptal davası açtık. İmar planlarına itiraz edenler hiçbir dosya masrafı yağmadan, müdafi olarak davalara katılabilecekler'' hatırlatmasında bulundu.



Biz üzerimize düşeni yaptık...



Yaşadıkları kentin karar alma noktasında üzerlerine düşeni yapmak istediklerini dile getiren Cihan Türsen,

''Biz her şeye hayır diyen bir zihniyete sahip insanlar değiliz. Meslek odalarının mantığıyla harekete etmiyoruz. Ancak, Bostanlı iskelesindeki mevcut yapılaşmanın 5 bin 22 metrekarelik mevcut yapı stokunun yeni imar değişikliğiyle 18 bin 799 metrekareye çıkarılmak isteniyor'' hatırlatmasında bulundu.