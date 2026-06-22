Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek bu organizasyon öncesinde Ankara Valiliğinin aldığı tedbirler netleşti. Liderlerin buluşacağı dönemde 6-12 Temmuz tarihleri arasında belirli ilçelerde kamu personeli idari izinli sayılırken, birçok organizasyona da etkinlik kısıtlaması getirild

2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ortak güvenlik adımları, savunma politikalarının güçlendirilmesi ve artan küresel tehditlere karşı izlenecek yollar görüşülecek. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ardından bu dev zirveye ikinci kez ev sahipliği yapmış olacak. Liderlerin buluşmasından hemen önce ise 28-29 Haziran tarihlerinde NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da Parlamenter Zirvesi için toplanacak.

ANKARA'DA İDARİ İZİN HANGİ İLÇELERİ VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Zirve haftasına denk gelen 6-12 Temmuz tarihleri arasında başkentin dokuz ilçesinde özel bir mesai düzeni uygulanacak. Ankara Valiliği'nin yayımladığı genelgeye göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Zirvede görevlendirilmeyen, organizasyonu doğrudan etkileyen kritik işlerde çalışmayan ve zorunlu hizmetler için kurumda bulunması gerekmeyen personel bu izinden yararlanacak. Kamu hizmetlerinin aksamaması adına kurum amirleri birimlerin ihtiyacına göre yeterli sayıda çalışanı görev başında tutacak.

HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLAR İZİNLİ SAYILMAYACAK?

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve devlet işleyişinin kesintiye uğramaması için hayati hizmet alanlarında idari izin uygulaması geçerli olmayacak. Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, altyapı, 112 Acil Çağrı Merkezi, haberleşme, itfaiye ve acil durum yönetimi gibi birimlerde görev alan personel mesaisine devam edecek. Bu kritik alanlardaki personelin izin süreçlerine dair istisnai durumları Ankara Valiliği ayrıca değerlendirecek.

ZİRVE HAFTASI ANKARA'DA HANGİ ETKİNLİKLER YASAKLANDI?

İdari izinlerin uygulandığı 6-12 Temmuz tarihleri arasında kamuya açık birçok organizasyona da geçici kısıtlama getirildi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri kalabalık oluşturacak organizasyonlar zirve haftası boyunca düzenlenemeyecek. Valilik, zirve süresince ihtiyaç duyulacak tüm kolaylıkların kamu kurumları tarafından sağlanmasını ve aksaklıklara mahal verilmemesini talep etti.

GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ NERELERDE UYGULANACAK?

Zirve boyunca liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgeler hassas bölge olarak belirlendi. Bu alanlarda toplu geliş gidişlere, kalabalıkların oluşmasına yol açacak özel ya da resmi etkinliklere izin verilmeyecek. Hassas bölgelerin dışında kalan düğün ve benzeri bireysel organizasyonlar bu kısıtlamalardan etkilenmezken, riskli alanlardaki etkinlik talepleri doğrudan ilçe kaymakamlıklarının onayına tabi olacak. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili kurumlar yeni ulaşım ve güvenlik tedbirlerini kamuoyu ile paylaşacak.