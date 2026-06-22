SON MĞHÜR/Cumhur Erkek-Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Tiyatro Kulübü, geçtiğimiz günlerde çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. William Shakespeare’in ölümsüz eseri 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluştu. Banu Gümüşkaynak’ın yönetmenliğini üstlendiği ve bilet gelirlerinin çağdaş eğitime destek amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na (EÇEV) bağışlandığı gece, İzmir iş ve cemiyet hayatını bir araya getirdi.

Hem Adaletin Hem Eğitimin Yanında

Gecenin en çok alkış alan ve dikkat çeken isimlerinden biri, İzmir Barosu’na kayıtlı başarılı hukukçu Avukat Serap Demir oldu. EGİAD bünyesinde geçmiş dönemde Yönetim Kurulu Haysiyet Divanı Üyesi olarak da görev yapan Demir, bu kez çocukların geleceği ve eğitimde fırsat eşitliği yaratılması adına sahnedeydi. Başarılı performansı ve göz dolduran kostümüyle dikkat çeken İzmirli hukukçu, yardım amaçlı projelere olan tereddütsüz desteğini bir kez daha kanıtladı.

Eğitime Sanatla Gelen Büyük Destek

Abdullah Külahçıoğlu, Cihan Atlıman, Ece İris Akkapulu, Ege Taylan, Erkan Sarıcan, Fehmi Özkaner, Hakan Pekin, İpek Apaydın, Mustafa Dizdar, Ömer Kartelli, Öykü Esra Kara ve Yasin Gökay Okyay gibi isimlerle aynı kadroda yer alan Avukat Serap Demir, oyun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sosyal ve yardım projelerinin her zaman destekçisi olacağını belirten Demir, sanatın iyileştirici gücüyle eğitime katkı sunmaktan gurur duyduğunu ifade etti.