Son Mühür- Müziksever ve el sanatlarına ilgi duyan vatandaşın adresi Bornova oldu. Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Kitaplığı Bahçesi’nde düzenlenen “Çalgı Yapım Tanıtım Günleri”, müzikseverleri ve el sanatlarına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlik iki gün boyunca sürdü.

Ustalar deneyimlerini Bornovalılarla paylaştı

Son Mühür- Düzenlenen etkinlikte , Türkiye’nin farklı alanlarda uzmanlaşmış çalgı yapım ustaları bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, katılımcılar da enstrüman üretiminin perde arkasını yakından tanıma fırsatı buldu.Eğitmen ve moderatör Erkan Çabuk’un yönetimindeki etkinlik, hem müzik kültürüne hem de geleneksel zanaatlara ilgi duyan Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Dolu dolu geçen programın ilk günü Aydın Tutak Handmade Instruments Atölyesi ve Burak Yılmaz Ouds Atölyesi, çalgı yapımında kullanılan malzemelerden üretim tekniklerine kadar birçok konuda katılımcılara bilgi verdi. Yılların birikimleriyle hareket eden ustalar katılımcıların sorularını yanıtladı.

İkinci gün ise Ali Kemal Şahin, Tone Bağlama Atölyesi’nde yürüttüğü çalışmaları paylaşarak bağlama yapımının inceliklerini anlattı.

Başkan Eşki: "Geleneksel değerlerimizi genç kuşaklarla buluşturacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çalgı yapımı; emek, sabır ve sanatın bir araya geldiği çok özel bir zanaat. Bornova’da kültür ve sanatın her alanını desteklemeye, geleneksel değerlerimizi genç kuşaklarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu etkinlik sayesinde hem ustalarımızın bilgi birikimi görünür oldu hem de vatandaşlarımız farklı bir deneyim yaşadı." diye konuştu.