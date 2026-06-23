Son Mühür- İzmir güne adeta alev alev başladı! Termometrelerin 30 derecenin altına inmeyi reddettiği, bazı ilçelerde ise 37 dereceyi zorlayarak nefes aldırmadığı kavurucu bir Salı günü yaşıyoruz. Şanslı olup kendini deniz-kum-güneş üçlüsüne bırakanlara keyifli tatiller ama bu sıcakta mesai yapmak zorunda olan çalışanların gerçekten vah haline!

23 Haziran 2026 hava durumu

İşte İzmir'in dört bir yanında 23 Haziran Salı günü için en düşük ve en yüksek sıcaklık listesi:

İzmir (Merkez): Az Bulutlu | 20°C - 34°C

Aliağa: Az Bulutlu | 22°C - 33°C

Balçova: Az Bulutlu | 19°C - 34°C

Bayındır: Az Bulutlu | 17°C - 36°C

Bayraklı: Az Bulutlu | 21°C - 35°C

Bergama: Az Bulutlu | 20°C - 33°C

Beydağ: Az Bulutlu | 17°C - 36°C

Bornova: Az Bulutlu | 21°C - 35°C

Buca: Az Bulutlu | 20°C - 34°C

Çeşme: Az Bulutlu | 21°C - 30°C

Çiğli: Az Bulutlu | 19°C - 34°C

Dikili: Az Bulutlu | 20°C - 34°C

Foça: Az Bulutlu | 21°C - 31°C

Gaziemir: Az Bulutlu | 19°C - 34°C

Güzelbahçe: Az Bulutlu | 20°C - 31°C

Karabağlar: Az Bulutlu | 21°C - 32°C

Karaburun: Az Bulutlu | 21°C - 31°C

Karşıyaka: Az Bulutlu | 20°C - 35°C

Kemalpaşa: Az Bulutlu | 17°C - 33°C

Kınık: Az Bulutlu | 19°C - 33°C

Kiraz: Az Bulutlu | 17°C - 35°C

Menderes: Az Bulutlu | 18°C - 35°C

Menemen: Az Bulutlu | 20°C - 35°C

Narlıdere: Az Bulutlu | 20°C - 32°C

Ödemiş: Az Bulutlu | 17°C - 35°C

Seferihisar: Az Bulutlu | 21°C - 33°C

Selçuk: Az Bulutlu | 19°C - 35°C

Tire: Az Bulutlu | 17°C - 37°C

Torbalı: Az Bulutlu | 21°C - 36°C

Urla: Az Bulutlu | 21°C - 30°C